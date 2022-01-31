أحدهم مشمول بإجراءاتها.. المساءلة والعدالة تكمل تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أكملت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الاثنين، تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وقالت الدائرة الإعلامية في الهيئة في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية، إنَّ "الهيئة أنجزت تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية وفق قانونها المرقم 10 لسنة 2008 لا سيما المادة 6 وتفصيلاتها".

وأشار إلى، أن "عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية بلغ 26 مرشحاً، أحدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة"، مؤكداً "تسليم النتائج بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان".

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لـ 15 يوماً، حيث يجري في اليوم الأخير جلسة التصويت على المرشحين.

ويتنافس مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح على منصب رئيس الجمهورية.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.