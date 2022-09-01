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حداد في أربعة محافظات عراقية على أرواح ضحايا اشتباكات الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2022-09-01T05:51:39+0000
حداد في أربعة محافظات عراقية على أرواح ضحايا اشتباكات الخضراء

شفق نيوز/ أعلنت إدارات أربع محافظات عراقية، اليوم الخميس، الحداد على أرواح ضحايا أحداث المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز إن إدارات محافظات كربلاء والنجف وميسان وواسط، أعلنت الحداد رسميا على أرواح ضحايا الاشتباكات في أحداث الخضراء لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس.

واعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس الاربعاء، الحداد على أرواح ضحايا تلك الأحداث داخل المجلس، وطالب رئيس الوزراء بإعلان الحداد العام في البلاد.

كما أقامت هيئة الحشد الشعبي أمس الأربعاء، مجلس عزاء على الضحايا الذين سقطوا خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المنطقة الخضراء، مع أنصار التيار الصدري.

وتصاعدت التوترات بشكل حاد، يوم الاثنين 29 آب، عندما اقتحم موالون للصدر القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء المحصنة بعد إعلان زعيمهم "اعتزال" السياسة.

ولكن أنصار الصدر غادروا المنطقة الخضراء بعد ظهر الثلاثاء 30 آب 2022 بعد أن طلب منهم بنفسه الانسحاب في غضون ساعة، ما يعكس تأثيره الكبير على أتباعه والذي أكسبه سمعته كصانع حكّام.

وقتل ما لا يقل عن 30 من أنصار الصدر بالرصاص وأصيب نحو 600 بجروح خلال قرابة أربع وعشرين ساعة من الاشتباك مع فصائل شيعية أخرى، فيما شيع الحشد أربعة من انصاره قال انهم سقطوا خلال الواجب.

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