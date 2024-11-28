حثت على مشاركة فاعلة بالانتخابات المقبلة.. برلمانية سابقة: نينوى منزوعة الإرادة السياسية

شفق نيوز/ وصفت النائبة السابقة عن نينوى، نورا البجاري، يوم الخميس، المحافظة بأنها "منزوعة" الإرادة السياسية بسبب جهات متنفذة تعمل لمصالحها الشخصية، داعية إلى مشاركة فاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت البجاري لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى باتت منزوعة الإدارة السياسية بسبب التدخلات السياسية فيها وإخفاق الجهات الممثلة لها في تحقيق مصالح أبناء المحافظة".

وأضافت أن "نفوذ الجهات السياسية وسعيها لمصالحها جاء على حساب مصالح أبناء المحافظة"، مؤكدة أن "عودة نينوى إلى امتلاك القرار السياسي لا يكون إلا عبر المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات المقبلة".

وأشارت إلى أن "المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي من ترسم شكل مستقبل نينوى السياسي وهي من تحد من استغلال الجهات الحزبية للوجوه الجديدة في الانتخابات المقبلة".