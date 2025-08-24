حتى الآن.. مفوضية الانتخابات تعلن استبعاد 627 مرشحاً

شفق نيوزـ بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأحد، استبعاد 627 مرشحاً من الانتخابات من أصل 7440 متقدم.

وأظهرت وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، أن المستبعدين بسبب المساءلة والعدالة 290 مرشحاً، وبسبب القيود الجنائية 106 مرشحين.

ووفقاً للوثيقة، فقد تم استبعاد 4 مرشحين بسبب التزوير، فيما أشارت إلى أن طلبات الاستبدال من القوائم بلغت 163 مرشحاً.

وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت، أكثر من 500 مرشح خلال الأيام الماضية، لأسباب مختلفة من بينها حسن السيرة والسلوك والشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري، فضلاً عن عدم تقديم المرشحين الأوراق اللازمة للترشح من بنيها الشهادة الدراسية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.