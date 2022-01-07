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"حتى الآن".. تحالف الخنجر لم يقدم مرشحاً لرئاسة البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-01-07T18:41:50+0000
"حتى الآن".. تحالف الخنجر لم يقدم مرشحاً لرئاسة البرلمان

شفق نيوز/ أعلن تحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر، يوم الجمعة، عدم تقديمه أي مرشح لشغل منصب رئاسة البرلمان حتى الآن.

وقال المتحدث باسم التحالف صلاح الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف عزم قيادةً واعضاءً يعمل على ان يكون صوته ضمن الاصوات الوطنية الساعية لان تشهد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد تفاهما يفضي الى اختيار شخصيات قادرة على ادارة المرحلة المقبلة والتصدي لمصاعبها".

وأضاف، "من اجل ذلك يعلن تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر عدم تقديمه حتى الان لاية شخصية لتولي منصب رئاسة البرلمان".

وأشار الجبوري إلى أن "اهتمام التحالف ينصب حاليا على العمل مع القوى الخيرة لانعقاد  الجلسة الاولى للبرلمان الجديد في اجواء هادئة وليس غير ذلك".

وفاز تحالف "عزم" بـ١٤ مقعدا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما حصل منافسه في المناطق السنية تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على ٣٧ مقعدا، وهو ما يعزز حظوظ الأخير بتولي منصب رئاسة البرلمان لولاية ثانية.

ومن المقرر عقد الجلسة الأولى للبرلمان يوم الأحد المقبل لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.

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