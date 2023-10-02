حبس محلل سياسي مع غرامة مالية بدعوى من السوداني

شفق نيوز/ قضت محكمة في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، بحبس المحلل السياسي محمد نعناع مع غرامة مالية، اثر دعوى تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال وكيل نعناع، المحامي احمد الباوي، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنح الكرادة أصدرت قرارا يقضي بحبس د.محمد نعناع حسن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي وتعهد شخصي، أثر الدعوى المقامة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .

وفي ايار الماضي، رفع مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوى قضائية جديدة ضد المحلل السياسي محمد نعناع هي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، بتهمة جريمة القذف وفق أحكام المادة 433، وقررت المحكمة حينها إطلاق سراحه بكفالة مالية.