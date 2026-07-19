حاملا مبادرة.. الزيدي يزور إيران "وسيطا" لإنهاء التصعيد مع أميركا

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر مطلعة، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة الزيدي المرتقبة الى طهران، تأتي في إطار تحرك دبلوماسي عراقي يهدف إلى تعزيز دور بغداد في تخفيف حدة التوترات الإقليمية، إذ سيحمل الزيدي مبادرة عراقية تهدف إلى المساهمة في إنهاء التصعيد العسكري القائم بين إيران والولايات المتحدة، والدفع باتجاه فتح قنوات للحوار بين الجانبين".

وأضافت أن "الزيدي كان قد طرح هذه الرؤية خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، حيث حظيت الفكرة بترحيب ودعم من الجانب الأميركي بوصفها خطوة يمكن أن تسهم في احتواء الأزمة ومنع اتساع دائرة المواجهة".

وبينت أن "الزيدي سيطرح خلال زيارته إلى طهران فكرة استضافة العاصمة بغداد اجتماعاً يجمع مسؤولين من إيران والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تقريب وجهات النظر وتهيئة أرضية لحوار مباشر أو غير مباشر بين الطرفين، في إطار مساع عراقية لخفض التوترات وتجنب مزيد من التصعيد الذي قد ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها".

وكان الزيدي وأعضاء الوفد الرفيع المستوى المرافق له، قد اختتموا أمس السبت، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة لدعم الاقتصاد العراقي، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتنشيط سوق العمل المحلي، فضلاً عن تمكين العراق من فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج والتصفية.

ووصل الزيدي اليوم الأحد، إلى قطر، في زيارة رسمية، وبحسب البيان الحكومي، فهي تأتي لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير قطر السابق.

ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة جولة إقليمية تشمل: تركيا، السعودية، وسوريا، بعد زيارة إيران، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية على الصعد كافة، ولا سيما في ما يتعلق بملف الطاقة، وذلك في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية بالمنطقة، واستمرار عرقلة سلاسل إمدادات الطاقة في مضيق هرمز جراء الضربات العسكرية المتبادلة بين أميركا وإيران.

يشار إلى أن مستشار المرشد الإيراني علي‌ أكبر ولايتي، علق يوم الجمعة، على زيارة الزيدي إلى الولايات المتحدة، وصفها بأنها كانت "رحلة مؤسفة، وغير مناسبة في توقيتها، ومُهينة لنضالات الشعب العراقي عبر تاريخه الممتد لآلاف السنين"، بحسب تعبيره.

واعتبر ولايتي أن رئيس الوزراء العراقي شخص "شاب وقليل الخبرة".