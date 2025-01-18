حاملا رسالة من امرأة يهودية.. ممثل الأمم المتحدة في البصرة يتطرق لحرص السيستاني على البلاد

شفق نيوز/ حثَّ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحساني حكومة محافظة البصرة المحلية في الحفاظ على مبادئ المجتمع و حاملاً رسالة من إمرأة يهودية أصولها من البصرة، ومتطرقاً لدور المرجعية الدينية العليا.

وقال الحساني في مؤتمر صحافيّ حضره مراسل وكالة شفق نيوز: إن "البصرة مدينة تأريخية تعود إليها أصول التجارة و يتوجه إليها كل العالم و نحن كلنا أمل في أن تعود إلى مكانتها الحقيقية في المنطقة، وأنا شهادتي مجروحة في هذه الحكومة العراقية لما نرى منهم إلا الخير للعراق و شعبه و نأمل منهم أن ينجحوا في عملهم".

وتابع، إنه "حينما التقيت بالمرجع الأعلى السيد السيستاني كان هو المرجعية الأساسية في الحرص على البلد و المنطق بشكل عام"، مؤكداً أن "العراق شريك و من الدول المؤسسة للأمم المتحدة و شراكتنا مستمرة و متواصلة لما فيه خير للمجمتع والمنطقة".

وفي الحديث عن البصرة، أوضح الحساني، إن "نظرتنا للمحافظة جيدة وهي حاضنة ومستضيفة لكثير من المهرجانات و الفعاليات والمناسبات العالمية، و من حقكم أن تفتخروا بهذه المدينة"، موضحاً إنه "لدي رسالة حملوني إياها اليهود و المسيحيين و معظمهم يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك سيدة عراقية إسمها (هدى) من البصرة و متزوجة من السفير الأمريكي في سلطنة عمان، وهم أوصوني بالتحية و السلام لأهل هذه المدينة و زيارة مناطقهم".