حاملا رسالة من امرأة يهودية.. ممثل الأمم المتحدة في البصرة يتطرق لحرص السيستاني على البلاد

حاملا رسالة من امرأة يهودية.. ممثل الأمم المتحدة في البصرة يتطرق لحرص السيستاني على البلاد
2025-01-18T19:55:06+00:00

شفق نيوز/ حثَّ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحساني حكومة محافظة البصرة المحلية في الحفاظ على مبادئ المجتمع  و حاملاً رسالة من إمرأة يهودية أصولها من البصرة، ومتطرقاً لدور المرجعية الدينية العليا.

وقال الحساني في مؤتمر صحافيّ حضره مراسل وكالة شفق نيوز: إن "البصرة مدينة تأريخية تعود إليها أصول التجارة و يتوجه إليها كل العالم و نحن كلنا أمل في أن تعود إلى مكانتها الحقيقية في المنطقة، وأنا شهادتي مجروحة في هذه الحكومة العراقية لما نرى منهم إلا الخير للعراق و شعبه و نأمل منهم أن ينجحوا في عملهم".

وتابع، إنه "حينما التقيت بالمرجع الأعلى السيد السيستاني كان هو المرجعية الأساسية في الحرص على البلد و المنطق بشكل عام"، مؤكداً أن "العراق شريك و من الدول المؤسسة للأمم المتحدة و شراكتنا مستمرة و متواصلة لما فيه خير للمجمتع والمنطقة".

وفي الحديث عن البصرة، أوضح الحساني، إن "نظرتنا للمحافظة جيدة وهي حاضنة ومستضيفة لكثير من المهرجانات و الفعاليات والمناسبات العالمية، و من حقكم أن تفتخروا بهذه المدينة"، موضحاً إنه "لدي رسالة حملوني إياها اليهود و المسيحيين و معظمهم يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك سيدة عراقية إسمها (هدى) من البصرة و متزوجة من السفير الأمريكي في سلطنة عمان، وهم أوصوني بالتحية و السلام لأهل هذه المدينة و زيارة مناطقهم".

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon