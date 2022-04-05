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حالياً هي بيد التيار الصدري.. الإطار الشيعي يوصل مبادرته الى جميع الكتل

Category: سیاسة

Date: 2022-04-05T12:05:58+0000
حالياً هي بيد التيار الصدري.. الإطار الشيعي يوصل مبادرته الى جميع الكتل

شفق نيوز/ أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء، تسليمه مبادرته لإنهاء الانسداد السياسي الى جميع الكتل والأحزاب، بما فيها التيار الصدري.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الاطار التنسيقي خلال اليومين الماضيين اجرى حراكا مكثفا على كل القوى السياسية، وسلم هذه القوى مبادرة الاطار لانهاء الانسداد السياسي، والمبادرة سلمت إلى التحالف الثلاثي بشكل رسمي، فيما فيهم التيار الصدري".

وبين الفتلاوي ان "هناك تفاعلا كبيرا من قبل بعض القوى السياسية بشأن مبادرة الاطار التنسيقي لانهاء الانسداد السياسي، ودعم وتأييد لها، وننتظر من بعض الأطراف ردا رسميا على بنود المبادرة".

واعرب عن اعتقاده بأن "الأيام القليلة الماضية سوف تشهد انفراج قريب وفق لمبادرة الاطار، التي أصبحت الآن بيد كل القوى، بما فيهم التيار الصدري".

وكان الاطار التنسيقي الشيعي يعتزم اطلاق مبادرة قال انها ستسهم في فك الانسداد السياسي، غير ان زعيم التيار الصدر استبق مبادرة الإطار بإعلان انسحابه من تشكيل الحكومة ومنح الإطار الحق بتشكيلها خلال مدة 40 يوماً.

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