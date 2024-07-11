إحالة محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري إلى التقاعد

شفق نيوز/ كشف المعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي، اليوم الخميس، عن إحالة المحافظ بالوكالة راكان سعيد الجبوري، إلى التقاعد، وأوضح أنه أصبح المخول بإدارة المحافظة.

وقال حمادي، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، تم إحالته إلى التقاعد اعتبارًا من الأول من تموز الحالي لبلوغه السن القانوني. وبحسب القانون، فإنني أتولى إدارة المحافظة في حال غياب المحافظ حتى وصول تعليمات خاصة بهذا الشأن".

وأضاف حمادي، أنه "بعد إحالة المحافظ للتقاعد، خاطبنا الهيئة التنسيقية لشؤون المحافظات في بغداد بخصوص القرار ونحن بانتظار ردهم"، موضحا أنه "بحسب القانون، سأكون المكلف بإدارة المحافظة في حال غياب المحافظ".

وتابع المعاون الفني لمحافظ كركوك، "سيعقد مجلس محافظة كركوك اليوم الساعة الواحدة ظهرًا أول جلسة له بحضور جميع الأعضاء الفائزين، وقد تم إكمال جميع متطلبات الجلسة بدعوة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وكانت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، ديلان غفور، قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن تقديم طلب رسمي لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والجهات المعنية بإحالة محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، إلى التقاعد لتجاوزه السن القانونية وعدم انتخابه.

وأوضحت، لوكالة شفق نيوز، أن عددًا من نواب كركوك وقعوا على الطلب استنادًا إلى قانون التقاعد الموحد رقم 26 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين.