إحالة كبار ضباط الجيش العراقي إلى المحاكم العسكرية

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، يوم السبت، إحالة كبار ضباط الجيش إلى المحاكم العسكرية، ضمن مجريات التحقيق بوفاة طلاب الكلية العسكرية قبل نحو شهرين.

وقال النعمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس التحقيقي المشكّل لمتابعة قضية وفاة عدد من طلّاب الكلّية العسكرية الرابعة في الناصرية، أتم أعماله، ورفعت التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني".

وأضاف أن السوداني "صادق في يوم 19 حزيران الجاري، على التوصيات التي تضمّنت إحالة كبار الضبّاط في الأكاديمية العسكرية، والكلية العسكرية الرابعة، وعدد آخر من المتسببين بالحادث إلى المحاكم العسكرية، على وفق المواد القانونية الكفيلة بإيقاع العقوبات الصارمة بحق المُذنبين، ومن يثبت تقصيرهم، وتمّ توجيه وزارة الدفاع بتنفيذ توجيه سيادته بذلك بموجب الكتاب المرسل بتاريخ اليوم السبت الموافق 19-حزيران-2025".

وأشار النعمان: "سبق للقائد العام للقوات المسلّحة أن صادق على قرار المجلس التحقيقي الخاص بوفاة المهندس (بشير خالد لطيف) الذي كان موقوفاً في قسم تسفيرات شرطة الكرخ، وقد وجّه باستكمال الإجراءات القانونية القضائية المنظورة في المحاكم المدنية، الخاصة بمحاسبة المتهمين بالحادث".

ومطلع الشهر الجاري، افاد مصدر مطلع، بأن اللجنة العليا المكلّفة بالتحقيق في حادثة الكلية العسكرية الرابعة في الناصرية قد أنهت اعمالها ورفعت توصياتها الى القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة طلبة الكلية العسكرية في الناصرية انهت اعمالها ورفعت التوصيات الى رئيس الوزراء للاطلاع عليها.

وأوضح أن اللجنة أوصت بإحالة رئيس الاكاديمية العسكرية، وعميد الكلية العسكرية ومعاون عميد الكلية، بالاحالة الى المحاكم العسكرية المتخصصة وفق المادة (42/اولا).

وتنص المادة 42 اولا - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 3 أشهر كل من لم يطع أمراً يتعلق بواجباته إهمالا منه وذلك بعدم تنفيذه الامر وفقا للاصول أو تغييره او مجاوزة حدوده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد 6 اشهر اذا تكررت هذه الجريمة.

وكشفت التحقيقات الاولية بحادثة وفاة واصابة طلاب الكلية العسكرية الرابعة بوعكة صحية، أنهم تعرضوا الى اشعة الشمس المباشرة لعدة ساعات مع نفاد مياه الشرب لديهم في تقصير واهمال واضحين من قبل إدارة الكلية.

وحادثة طلاب الكلية العسكرية في ذي قار أثارت ضجة واسعة في وسائل الإعلام وسخطاً داخل المجتمع العراقي الأمر الذي أدى إلى اصدار وزارة الدفاع العراقية بياناً أقرت فيه بوفاة أحد الطلبة، وذكرت، أنه "بعد التحاق طلاب الدورة الـ29 ظهرت بعض علامات الإعياء والتعب على عدد من الطلبة نتيجة تعرضهم إلى أشعة الشمس مما تسبب بإصابتهم بالجفاف و وعكة صحية نقلوا على أثرها عن طريق طبابة الكلية العسكرية إلى مستشفى الناصرية".