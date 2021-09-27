إحالة عميد كلية إلى القضاء لمشاركته بمؤتمر "التطبيع"

شفق نيوز/ قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب، يوم الاثنين، إعفاء عميد كلية من منصبه وإحالته إلى القضاء بسبب مشاركته في مؤتمر دعا إلى التطبيع مع إسرائيل.

وقال عبد الصاحب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "التزاما بالمصلحة الوطنية العليا وثوابتها الراسخة، تقرر إعفاء عميد كلية التربية الأساسية في جامعة تلعفر (مهدي علي عبد الله ال قبلان) والتحقيق بشأن حضوره مؤتمر التطبيع وإحالة ملفه الى القضاء".

وكان تجمع يضم نحو ودعت نحو 300 شخصية عراقية "سنية وشيعية"، عقد اجتماعاً يوم الجمعة الماضي 24 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، دعا الى أن يصبح العراق أحدث دولة ذات أغلبية مسلمة تنضم إلى اتفاقات إبراهيم وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتوالت ردود الافعال الغاضبة على المؤتمر والمشاركين فيه، حيث أعربت الحكومة العراقية عن رفضها "القاطع" للاجتماعات "غير القانونية"، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كوردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل.

كما حذرت رئاسة الجمهورية العراقية، من محاولات تأجيج الوضع العام وتهديد السلم الاهلي في البلاد، مؤكدة موقفها الرافض للتطبيع مع اسرائيل

في حين قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أن الاجتماع الذي عُقد في أُربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد)، عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان، مضيفة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.

وفي اليوم التالي، اعلن "رئيس صحوات العراق" احمد ابو ريشة، عن رفعه دعوى قضائية ضد وسام الجردان (الذي يحمل المنصب ذاته)، امام القضاء العراقي بسبب مؤتمر التطبيع مع اسرائيل، متهماً الأخير بانتحاله المنصب فضلاً عن ما وصفها "جريمة" الدعوة الى التطبيع مع اسرائيل.