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حاكم الزاملي للعراقيين: مقبلون على صيف مختلف وساخن

Category: سیاسة

Date: 2022-04-20T08:47:24+0000
حاكم الزاملي للعراقيين: مقبلون على صيف مختلف وساخن

شفق نيوز/ استضاف مجلس النواب يوم الأربعاء، في اجتماع وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة، للتباحث بشأن تجهيز الطاقة في البلاد، مع قرب حلول فصل الصيف.

وقال نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي خلال الاجتماع، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن النواب جمعوا أكثر من 50 توقيعاً لاستضافة الوزير، الذي ألغى زيارته لإيران بغية حضور الاجتماع، نريد أن الاستفهام من وزارة الكهرباء هل هي قادرة على تجهيز الطاقة الكهربائية، وما هي المعالجات بالنسبة للغاز.

وقال الزاملي: نحن مقبلون على صيف ساخن مختلف عن السنوات الثلاث الماضية، بعد حصول ثلاثة مواسم جفاف، وشح بالأمطار. اجمالاً فإن درجات الحرارة هذا الموسم ستكون مرتفعة.

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