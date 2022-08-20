حادثة الصور تتفاعل .. العراق يستقدم سفيره من الأردن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، استقدام السفير العراقي لدى الاردن حيدر العذاري الى العاصمة بغداد بعد نشر صور لزوجته مع الفنان راغب علامة اشعلت جدلاً واثارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة استقدمت سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد".

يأتي ذلك على خلفية نشر الفنان اللبناني راغب علامة صوراً جمعته بالسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وزوجته، تسببت بموجة من الانتقادات لدى الكثير من العراقيين.

ولاحقاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف "تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".