جيبوتي تؤكد تضامنها ودعمها للعراق في حفظ أمنه واستقراره

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الخارجية الجيبوتي، عبد القادر حسين عمر، يوم الثلاثاء، دعم بلاده الكامل وتضامنها مع العراق في جهوده لحفظ أمنه واستقراره، محذراً في الوقت نفسه من توسع دائرة الصراع الإقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزيرها فؤاد حسين بحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية جيبوتي، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري جراء الحرب الدائرة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المنطقة.

وخلال الاتصال، أعرب وزير خارجية جيبوتي عن تضامن بلاده الكامل مع العراق قيادةً وشعباً، مؤكداً دعم جيبوتي لكل الجهود التي يبذلها العراق للحفاظ على أمنه واستقراره وصون سيادته.

كما أدان الهجمات التي تستهدف العراق وشعبه من أي طرفٍ كان، مشدداً على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وعدم تعريض أمنه واستقراره لأي تهديد.

وناقش الجانبان خطورة استمرار الحرب التي بدأت بالعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

كما حذر الوزيران من مخاطر اتساع رقعة الصراع وتفاقم تداعياته الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار واحتواء التصعيد بما يسهم في إعادة التهدئة والاستقرار إلى المنطقة.