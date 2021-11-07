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جونسون يصف محاولة اغتيال الكاظمي بـ"الاعتداء الإرهابي" ويعلن دعماً "قوياً" للعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-11-07T17:11:53+0000
جونسون يصف محاولة اغتيال الكاظمي بـ"الاعتداء الإرهابي" ويعلن دعماً "قوياً" للعراق

شفق نيوز/ تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعرب فيه عن استنكاره لما وصفها بالاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس الوزراء العراقي

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، اكد جونسون دعم المملكة المتحدة "القوي" للعراق وحكومته في جهودها لتحقيق الاستقرار وترسيخه.

من جانبه، أكد الكاظمي حرص العراق على بناء شراكة طويلة الأمد مع بريطانيا، وضرورة تقوية العلاقات الثنائية بين الشعبين العراقي والبريطاني لما فيه مصلحة البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

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