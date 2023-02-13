جوتيار عادل: اجتماعات وفد حكومة الاقليم إلى بغداد حققت نتائج جيدة

شفق نيوز/ صرّح المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الاثنين، أن وفد حكومة الإقليم عقد اجتماعات مهمة في بغداد تمخضت عنها نتائج جيدة، مشيراً إلى أن الوفد بانتظار التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن النقاط الخلافية.

وقال عادل للموقع الرسمي للحكومة وتابعته وكالة شفق نيوز؛ إن "وفد حكومة إقليم كوردستان عقد يوم أمس واليوم ثلاثة اجتماعات مهمة، أولها مع وزارة النفط العراقية وجرى فيه بحث المبادئ الرئيسية بالنسبة لقانون النفط والغاز، إذ عرض الوفد المفاوض وجهات نظر حكومة إقليم كوردستان إزاء مشروع القانون، وبعد ذلك تمت مناقشة تلك المبادئ التي ستدرج وتضمّن في قانون النفط العراقي".

وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان: "واليوم، عقد وفد حكومة إقليم كوردستان اجتماعاً مع الجهات المعنية لصياغة النقاط الأخيرة فيما يتعلق بالموازنة العراقية الاتحادية لسنة 2023، إذ أجرينا مناقشات بشأن المحاور الرئيسية، وكان هناك تفاهم مشترك بهذا الصدد، وبعد ذلك تناقشنا حول النقاط التي يتعين إدراجها ضمن الموازنة".

وأشار عادل إلى "وفد حكومة إقليم كوردستان زار اليوم، هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية العراقية لبحث رفع مستوى التنسيق بين الجانبين بخصوص التعرفة الكمركية وتعزيز التعاون بين الجانبين، وقد حققت الاجتماعات نتائج جيدة، لكننا مرة أخرى ما زلنا ننتظر ما يخص النقاط المختلف عليها الآن، بهدف مناقشتها والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها".

وأعلن الوفد الحكومي الكوردي في وقت سابق من يوم الاثنين، عودته إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فيما حدد الأسبوع المقبل موعداً لإجراء جولة مفاوضات جديدة في بغداد.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز: "بعد زيارة رسمية لبغداد وإجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، عدنا لأربيل".

وأضاف صباح، أن "من المقرر أن يعاود الوفد زيارته إلى بغداد في الأسبوع المقبل لاتمام المباحثات".

وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، قد أعلن السبت الماضي، وصول وفد رفيع من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد، لاستئناف الحوار بشأن الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وأبرزها حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.