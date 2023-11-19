"أجواء الانتخابات الآمنة" على طاولة السوداني والأمن النيابية

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال دعم الأمن، ومناقشة جهود الحكومة واستعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الشهر المقبل، وتوفير الأجواء الآمنة لإقامتها، فضلاً عن التباحث بشأن مستقبل العلاقة مع قوات التحالف الدولي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة وجهودها في تعزيز أمن البلد، الذي يعد مقدمة لكل الخطط التنموية، وانعكاساته على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، مناقشة عدد من المقترحات التي تصبّ في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للمؤسسة الأمنية، بما يسهم في تطوير العمل الأمني نحو المزيد من المهنية ورفع مستوى الأداء.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في البلاد منذ إبريل/ نيسان 2013.