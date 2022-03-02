جهاز مُكافحة الإرهاب في إشارة للقضاء: نترفع عن الرد لسمعتنا العالمية وتحركاتنا باوامر القائد العام 

شفق نيوز/ قال جهاز مكافحة الارهاب في العراق، يوم الأربعاء، أن تحركاته تتم بموجب أوامر من القائد العام للقوات المسلحة والأوامر الصادرة من القضاء.

وذكر الجهاز في بيان، "نحن مؤسسة رصينة ومهنية وقوية تتحرك بأوامر القائد العام للقوات المُسلحة والأوامر الصادرة من القضاء، بموجب القانون رقم (٣١) لسنة ٢٠١٦، وأن ما وصل الجهاز أليه من سمعة عالمية بفضل تضحيات مُقاتليه جعلته يترفع عن الرد على بعض الجهات التي تحاول الانتقاص من عمله وبطولاته"،

وأضاف "نوعدكم بمزيد من العمليات مطلع الأيام المُقبلة".

يأتي ذلك بعد محاصرة قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد، 2022-02-24، وعلى إثر ذلك دعا مجلس القضاء الأعلى القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى ضبط أداء منتسبي أجهزة أمنية قال إنها تنتهك القانون، والتحقيق العاجل عن أسباب قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بمحاصرة محكمة استئناف الكرخ.

وعن ما تقدم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "عجلة تابعة للاستخبارات العسكرية كانت قد حاولت تهريب أحد المتهمين الملقى القبض عليهم بتهمة استهداف منزل رئيس الوزراء، من محكمة استئناف الكرخ".

وأضاف المصدر، أن "رئيس الوزراء أمر على الفور بتوجيه قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى المحكمة المذكورة، وحصل احتكاك بينهم وبين حمايات القضاة الرافضين بأخذ المتهم، إلا أن القوة نقلت المتهم إلى مكان آمن".

وعلى خلفية ما حصل، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة اللواء الركن فائز المعموري، مدير الاستخبارات العسكرية، من منصبه، واستدعائه للتحقيق، وتكليف اللواء الركن زيد حوشي بالمنصب، وفقاً للمصدر.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش العراقي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الكاظمي، قرر نقل اللواء الركن (مشاة) زيد حوشي خلف وادي من معاون مدير الاستخبارات العسكرية، إلى منصب مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، فيما أحيل المعموري، إلى رئاسة أركان الجيش.