جهاز المخابرات يصدر توضحياً حول "قرب تعرض العراق لضربات عسكرية"

شفق نيوز- بغداد

أصدر جهاز المخابرات الوطني العراقي، ليل- السبت الأحد، توضيحاً بشأن ما تداولته وسائل إعلام عن "قرب تعرض العراق لضربات عسكرية"، نافياً ذلك بشكل قاطع.

وقال الجهاز في بيان، إن صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت بتاريخ 20 كانون الأول 2025 تقريراً ادّعت فيه أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من "دولة عربية" و"جهاز استخباري غربي" بشأن قرب تعرض العراق لضربات عسكرية.

وأضاف أن ما ورد في التقرير "غير صحيح جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أن الحكومة العراقية "لم تتلقَّ أية رسالة من هذا النوع".

ودعا جهاز المخابرات الوطني وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة" في التعاطي مع قضايا "تمس الأمن القومي للدولة العراقية".