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جهاز المخابرات العراقي يشكو من حملات "مضللة" ضده: تكشف عن جهل مركب

Category: سیاسة

Date: 2022-11-21T15:29:54+0000
جهاز المخابرات العراقي يشكو من حملات "مضللة" ضده: تكشف عن جهل مركب

شفق نيوز / أصدر جهاز المخابرات العراقي، يوم الاثنين، بياناً بشأن ما وصفها حملات إعلامية مضللة تقودها وسائل إعلام ومحللون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف قياداته وضباطه ومنتسبيه، عبر تسويق تقارير وأخبار كاذبة وملفّقة ومفبركة وغير دقيقة تسعى للتشكيك بمهنيته وكفاءته وقدرته على تنفيذ مهامه الدستورية.

وأكد الجهاز، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الحملات تكشف عن جهل مركّب بمقتضيات المصلحة الوطنية أو خضوع لاجندات خبيثة لا تريد الاستقرار للعراق وأهله وتحاول تضليل الرأي العام وثني الجهاز عن مواصلة مسيرة عطائه وانجازاته الاستخبارية النوعية التي أطاحت بقيادات الخط الأول للجماعات الإرهابية وأحبطت الكثير من المخططات التخريبية والإجرامية، وهو ما جعل الجهاز هدفاً للمتضررين من دوره الفعّال في حماية الأمن القومي العراقي".

وأضاف، أن "إطلاع الرأي العام بحقيقة هذه الحملات أصبحت ضرورة ملحّة في المرحلة الراهنة"، مؤكداً أن "معالجة مواضع القصور أو التقصير في الأجهزة الأمنية والاستخبارية لا تتم عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بل من خلال اجراءات إدارية وقانونية وقضائية قائمة على أدلة وإثباتات وتقييمات موضوعية".

وأكد جهاز المخابرات، عزمه "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق من يحاول تشويه سمعته أو النيل من ضباطه ومنتسبيه"، داعياً الجهات الاعلامية والنخب السياسية والثقافية كافة إلى "توخي الدقة وعدم الانجرار خلف معلومات مضللة هدفها إضعاف المؤسسة الأمنية عموماً وجهاز المخابرات على وجه الخصوص".

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