جهاز المخابرات العراقي يرد على تصريحات تسيء لضباطه

شفق نيوز/ رد جهاز المخابرات العراقي يوم الأثنين عما وصفه بالتصريحات السياسية "المسيئة" التي تناولت نقل ضباط تابعين للجهاز موالين للحشد الشعبي إلى هيئة المنافذ الحدودية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه اطلع على تصريحات سياسية تحاول الإساءة الى سمعة الجهاز والنيل من كرامة ووطنية ضباطه ومنتسبيه.

وأعرب الجهاز عن استغرابه "لمثل تلك التصريحات التي تتجاوز كل السياقات الطبيعية للتعاطي مع حساسية الجهاز وطبيعة عمله، ناهيك عن الطعن بانتمائه الوطني، على خلفية إجراءات إدارية اعتيادية مثل نقل مجموعة من منتسبيه الى مؤسسة اخرى".

ووفقا للبيان فإنه "يؤكد ضباط ومنتسبو الجهاز أنهم جنود أوفياء لوطنهم في أي موقع يعملون فيه، فإن الإجراء الإداري المشار اليه تم وفق هذه الرؤية الوطنية والمهنية وتلبية لطلب هيئة المنافذ الحدودية بالحاجة الى مجموعة من العناصر لتدعيم عمل المنافذ مهنياً وأمنياً، وصل الى الجهاز وفق القنوات الاصولية، وقد استجاب الجهاز لهذا الواجب بعد دراسة السياقات القانونية".

وأعرب جهاز المخابرات عن أسفه "لاضطراره الرد والتوضيح على مثل هذه الاتهامات الظالمة من بعض الفئات السياسية والإعلامية والمستندة الى معلومات خاطئة تماماً، وبما يتقاطع مع كل الأعراف والسياقات في التعاطي مع السرية والحساسية في عمل أجهزة المخابرات، حيث تفتخر الدول بأجهزة مخابراتها وترفض الزج بها في أي جدل سياسي وإعلامي".

وأكد الجهاز "الاحتفاظ بحقه القانوني بمقاضاة كل من يحاول النيل من كرامة منتسبيه، كما يجدد العهد لشعبنا بأن يواصل واجبه الوطني والدستوري في حماية أمن العراق ومصالح شعبنا العليا".

وكشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن وجود تحرك نيابي بشأن الضباط المنقولين من جهاز المخابرات إلى المنافذ الحدودية.

واشتكى عدد من ضباط جهاز المخابرات العراقي، بسبب نقل خدماتهم من الجهاز إلى هيئة المنافذ الحدودية.

وأفاد مصدر مسؤول، يوم الجمعة بنقل عدد من الضباط التابعين لجهاز المخابرات العراقي إلى هيئة المنافذ الحدودية استنادا لقرار صادر عن الحكومة الاتحادية، مبيناً أن القرار جاء لعدم إطلاق التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة فيما نفى في الوقت ذاته استبعاد هؤلاء الضباط على خلفية ولائهم للحشد الشعبي.

وتحدث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم الأحد، عن "مؤامرة تحاك ضد العراق"، متمثلة بمجيء فريق أمني إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي.