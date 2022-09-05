جهاز الامن الوطني عن مدير فرع ميسان "المرتشي": تصرف فردي لا يمثلنا

شفق نيوز / كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن جهوده كانت "حازمة" في احالة المخالفين من منتسبيه الى التحقيق مهما كانت مناصبهم او مسؤولياتهم، فيما انتقد آلية تصوير ونشر عملية مدير فرع ميسان رغم "الإقرار" بها.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "جهاز الأمن الوطني العراقي دأب على الثبات والشجاعة في أداء مهامه لحفظ أمن الوطن وسلامة مواطنيه، ولقد كان لصولات الجهاز وعملياته النوعية في مقارعة الإرهاب ومواجهة رؤوس الجريمة المنظمة والفساد الدور المشهود في إرساء ركائز الاستقرار الأمني الذي شهدته محافظات عراقنا الأبي مؤخرا".

واضاف الجهاز "كما كانت جهود الجهاز حازمة في إحالة المخالفين من منتسبيه إلى التحقيق والقضاء المختص بطريقة مهنية منصفة، وبغض النظر عن مناصبهم أو مسؤولياتهم".

وتابع الجهاز إنّ "ما تم نشره وتداوله مؤخراً في منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي من تصرف فردي لا يمثل في حال ثبوته إلا من تورط به، ومع أنَّ هذا التصرف لا يمثل نهج الجهاز ولا يعكس مستوى الإيثار والتضحية لدى ضباطه ومنتسبيه، فإننا نؤكد وجود مخالفات واضحة في آلية تنفيذ وتصوير ونشر العملية بصورة أسهمت في الإساءة لسمعة جهازنا وجهوده وانجازاته".

ولفت الجهاز أن "في ضوء توجيهات المراجع الأمنية العليا وتأكيدها على التزام التعاون الوثيق مع السلطات القضائية لمكافحة الجريمة وإحالة المتهمين ووفقاً للسياقات المعتمدة حرصاً على تطبيق وسيادة القانون".

وأعرب جهاز الأمن الوطني عن "شكره وتقديره لمساندة السيد القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً عن تثمينه إنصاف ووعي شرائح المجتمع كافة وفي مقدمتهم الإعلاميين والمدونين".

وأهاب الجهاز بالمؤسسات الإعلامية "توخي المهنية وعدم الترويج لكل ما من شأنه الإساءة للأجهزة الأمنية وسمعتها وتاريخها الناصع"، مجددا "العهد أمام الشعب العراقي في المضي بكل بسالة واقتدار في أداء رسالته الوطنية ومهامه المشرفة في خدمة العراق وسيادته وشعبه".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية كشفت ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل عملية الإيقاع بضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية بمحافظة ميسان، متلبساً بالجرم المشهود، مشيرة إلى أنه "ابتزَّ مواطنين وساومهم"، فيما دعت للإبلاغ عن حالات "المساومة والابتزاز والرشى".

وبحسب مصدر أمني فأنه سبق وأن تم إعفاء المدير (المعتقل) من منصبه مديرا لمديرية امن الموصل بسبب قضايا تخص الفساد. وتم أيضا إعفاءه من مدير أمن ديالى في شبهات فساد.