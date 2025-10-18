جهات تحاول إرباك الوضع ومنع الانتخابات.. العزم يعلق على استهداف المرشحين

شفق نيوز- بغداد

كشف القيادي في تحالف العزم بشير شهاب الخزرجي، يوم السبت، عن تعرضهم لحملة من الاستهدافات والتهديد بحق المرشحين للسباق الانتخابي، مطالباً بتأمينهم وحماية العملية الانتخابية.

وقال الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك جهات تحاول إرباك الوضع السياسي من خلال استهداف وتهديد عدد من المرشحين، إضافة إلى تهديد الناخبين بعدم الإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات".

وأضاف أن "تحالف العزم تعرض خلال الحملة الانتخابية إلى العديد من التهديدات والهجمات الإعلامية وكان آخرها تعرض مكتب عضو مجلس محافظة بغداد عن العزم مثنى العزاوي، إلى إطلاق نار ما ادى ذلك إلى إصابة احد أقربائه".

وبحسب الخزرجي، فإن هناك مخاوف من تصاعد وتيرة العنف ضد المرشحين خلال الحملة الانتخابية، مؤكداً رفضهم لأي شكل من أشكال العنف أو الترويع السياسي.

كما طالب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بـ "اتخاذ الاجراءات اللازمة، فضلاً عن توفير الحماية للمرشحين وتأمين العملية الانتخابية"، معبراً عن تخوفهم من تكرار عمليات استهداف المرشحين مع إمكانية لاستهداف المراكز الانتخابية ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

هذا وأصيب شخصان من أفراد حماية المرشح مثنى العزاوي، بجروح متفاوتة فجر السبت، نتيجة هجوم لمسلحين مجهولين على مكتبه في منطقة اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.

كما شهد يوم الأربعاء الماضي، مقتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، بانفجار عبوة ناسفة استهدف عجلة كانت تقلهم في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وعلى إثر ذلك، شددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أمس الجمعة، على ضرورة وضع خطة أمنية شاملة استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تتناسب مع "حساسية المرحلة".