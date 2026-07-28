أجندة الزيدي في تركيا.. استرداد "كبار الفاسدين" مقابل مكاسب ‏إستراتيجية

شفق نيوز- بغداد‏

كشف مصدر حكومي، مساء اليوم الثلاثاء، ‏أن رئيس الوزراء علي الزيدي وضع في أجندته خلال زيارته إلى تركيا استرداد النواب وكبار الموظفين السابقين المتورطين بالفساد المالي لتقديمهم للقضاء العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "‏الزيدي سيطرح على طاولة الأتراك تسليم النواب السابقين وكبار الموظفين ‏المطلوبين للقضاء العراقي بسبب تورطهم بقضايا فساد كبيرة من المال ‏العام ويعمل على استعادة هذه ‏الأموال لدعم خزينة الدولة".‏

وأشار إلى أن "هذا الملف من المتوقع أن يشكّل ورقة ‏ضغط على الحكومة التركية، لكون الأشخاص المعنيين حصلوا ‏على الجنسية التركية وأودعوا مبالغ مالية كبيرة في المصارف ‏التركية".

ولفت إلى أن الزيدي يعول أيضاً على "تحقيق مكاسب من زيارته إلى تركيا، ‏من بينها زيادة الإطلاقات المائية، وسحب بعض القواعد التركية ‏من مناطق شمال العراق، فضلاً عن التوصل إلى تفاهمات ‏واتفاقات أولية بشأن عدد من الملفات الأخرى، أبرزها إنشاء ‏أنابيب نفط جديدة مرتبطة بخط جيهان التركي، لنقل النفط ‏العراقي المنتج من حقول جنوب ووسط البلاد، بما يسهم في ‏زيادة الطاقة التصديرية".

وأوضح أن الزيدي سيناقش ملف التسليح إلى جانب ملفات ‏استثمارية مختلفة على أن تكون بموازاة حجم الميزان التجاري ‏السنوي الذي تصدّره تركيا إلى العراق بواقع أكثر من 14 مليار ‏دولار لصالح أنقرة، وعليه لا بد من إحداث توازن بما يحقق ‏المصلحة للجانبين.‏

‏وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، قد توعد مساء اليوم، المتورطين بقضايا الفساد المالي بأن "لا ملاذ آمن لهم" خارج العراق، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي "الحقيقي" لملاحقة الفاسدين.

وقال اللامي على هامش زيارته إلى تركيا ضمن الوفد الحكومي العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق يتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، ‏وفي مقدمتها تركيا، في مجال ملاحقة الأموال ‏والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وتبادل المعلومات ‏والخبرات، بما يسهم في استرداد الأموال المهربة وإعادتها إلى ‏الخزينة العامة، لتوظيفها في مشاريع البنى التحتية والخدمات ‏والتنمية.‏

وأكد على أن الهيئة تواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، "‏لمنع توفير أية ملاذات آمنة للفاسدين، وصولاً إلى إعادة جميع ‏الأموال المهربة إلى مكانها الطبيعي في الخزينة العامة".‏

ووصل الزيدي، في وقت سابق ‏من اليوم الثلاثاء، إلى تركيا في ‏زيارة رسمية على رأس وفد ‏حكومي رفيع، والتقى بالرئيس ‏التركي رجب طيب أردوغان بعد ‏وصوله إلى أنقرة‎.‎