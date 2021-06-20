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جنايات النجف تدين اثنين من المتظاهرين بالمؤبد بقضية ساحة الصدرين

Category: سیاسة

Date: 2021-06-20T11:45:22+0000
جنايات النجف تدين اثنين من المتظاهرين بالمؤبد بقضية ساحة الصدرين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الأحد، احكاما مختلفة على عدد من المتظاهرين في قضية الأربعاء الدامي في ساحة الصدرين وسط المحافظة.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ ان خمسة من المتظاهرين مثلوا اليوم أمام محكمة الجنايات، حيث حكم القاضي على اثنين منهم بالمؤبد وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، فيما أصدر حكما بالإفراج عن الثلاثة الآخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشار إلى ان المدانين كانا من المتظاهرين في ساحة الصدرين في النجف اثر مواجهات دامية حصلت بين المتظاهرين والقبعات الزرق الموالين لمقتدى الصدر.

وسقط 8 قتلى وأكثر من 100 جريح من المتظاهرين بتاريخ 5 شباط 2020 نتيجة اقتحام ساحة الصدرين من قبل أتباع مقتدى الصدر.

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