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جمهور التيار الصدري يواصل التوافد الى المنطقة الخضراء رغم ارتفاع درجات الحرارة (صور)

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T14:31:36+0000
جمهور التيار الصدري يواصل التوافد الى المنطقة الخضراء رغم ارتفاع درجات الحرارة (صور)

شفق نيوز/ رغم ارتفاع درجات الحرارة والمشي لمسافات طويلة يواصل جمهور التيار الصدري التوافد الى المنطقة الخضراء للمشاركة في الاعتصام المفتوح داخل البرلمان العراقي.

وشهدت المنطقة الدولية وسط بغداد منذ صباح اليوم تظاهرات كبيرة أدت اقتحام المنطقة الخضراء بعد الاطاحة بالحواجز الكونكريتية التي وضعت لإعاقة الاقتحام.

وسقط جراء المواجهات مع عناصر الأمن 125 جريحا وفق بيان رسمي لوزارة الصحة العراقية.

وتمكن أنصار الصدر من اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع وذلك تنديدا بترشيح الإطار محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

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