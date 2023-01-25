جمع 80 توقيعاً نيابياً لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار والحلبوسي "يعيق" انعقاد الجلسة

شفق نيوز/ كشف برلماني عراقي، يوم الأربعاء، جمع 80 توقيعاً نيابياً لعقد جلسة لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

ولم تفلح الإجراءات الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إيقاف الصعود الكبير بسعر صرف الدولار، حيث لا تزال البورصات العراقية تسجل 161 الف دينار مقابل 100$.

وقرر السوداني صباح يوم الإثنين، إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه وكلف المحافظ الاسبق علي محسن العلاق بالمنصب.

وفي خضم ذلك، قال النائب المستقل هادي السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس النواب جمعوا اكثر من 80 توقيعا لعقد جلسة لمناقشة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار إمام الدينار العراقي".

واوضح ان "النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب وافقا على الطلب، إلا أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي لم يوافق دون معرفة الأسباب".

وتابع السلامي، "نحن لا نعرف أسباب رفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقد جلسة لمناقشة أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على الاقتصاد العراقي والمواطن بشكل مباشر".

وطالب السلامي، رئاسة البرلمان بـ"عقد جلسة استثنائية لمناقشة أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار والوقوف على أسباب الارتفاع".

وارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، عصر اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 160800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 160600 دينار عراقيا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 161500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 160500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 162250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 162225 دينارا مقابل 100 دولار.