جمع تواقيع نيابية لإقرار قانون الموظفين القانونيين.. وثيقة

شفق نيوز/ كشف مصدر في اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عن إحالة مقترح قانون في البرلمان العراقي لإقرار تأسيس نقابة الموظفين القانونيين.

وأوضحت وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "نحو 33 نائباً وقعوا على وثيقة من اجل إقرار قانون نقابة الموظفين العراقيين".

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "مقترح إقرار قانون لنقابة الموظفين العراقيين جاء بعد إخفاق اتحاد الحقوقيين بتلبية احتياجات الحقوقيين والدفاع عنهم".

وأضاف المصدر أن "مسودة القانون أحيلت إلى اللجنة القانونية بعد موافقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".