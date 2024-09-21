جمع تواقيع برلمانية لاستجواب وزير النقل بسبب "شبهات فساد"

شفق نيوز/ كشفت لجنة النقل النيابية، يوم السبت، عن جمع تواقيع برلمانية لاستجواب وزير النقل رزاق محيبس بسبب "شبهات فساد".

وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "النائب ياسر الحسيني قام بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير النقل رزاق محيبس لوجود شبهات فساد في عدد من الدوائر والشركات العامة التابعة للوزارة".

واشار الفتلاوي الى أن "هناك الكثير من العقود فيها شبهات فساد في شركة الخطوط الجوية العراقية والموانئ وشركة سكك الحديد إضافة إلى الشركات والدوائر الأخرى في وزارة النقل".

وتابع أن "النائب ياسر الحسيني سيقدم طلب استجواب وزير النقل إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد الاستجواب".

يشار الى أن لجنة النقل والإتصالات النيابية تعتزم ايضاً استجواب وزيرة الإتصالات هيام الياسري والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام والإتصالات علي المؤيد.

وأكدت اللجنة خلال اجتماع لها عقدته قبل أيام وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب المضي في موضوع استجواب وزيرة الإتصالات واستجواب المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والإتصالات، مؤكدة على أنها أكملت جمع التواقيع للمضي في موضوع الاستجوابين.