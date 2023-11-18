"جماعة رفض" تجدد موقفها المعارض للانتخابات وتعتبرها "اعادة تموضع لسلطة الأحزاب الحاكمة"

شفق نيوز/ جددت "جماعة رفض" السياسية في العراق، يوم السبت، موقفها المعارض للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في البلاد نهاية العام الحالي، معتبرة الغرض منها اعادة تموضع للسلطات المحلية من قبل الأحزاب الحاكمة للبلاد.

وقال عضو الجماعة صلاح العرباوي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مجموعة من باقي الاعضاء اليوم، إنه "بعد فشل الحكومة في تنفيذ التزاماتها الدستورية مما ادى الى تصاعد الأزمات على كل الصعد، وبطبيعة الحال لم تكن ازمة رئيس برلمان السلطة هي الاخيرة، بل هي دلالة واضحة على تداعي النظام السياسي من خلال إفراز الأزمات وعدم قدرته على إنتاج الحلول واعادة الدولة لنصابها الدستوري والمؤسساتي".

وأضاف أن "كل ذلك كان نتيجة حتمية للإصرار على المضي باتجاه معادلة حكم غير شرعية استندت الى استحواذ الخاسرين في الانتخابات الاخيرة على القرار السياسي والاضرار في البنية التمثيلية والمجتمعية والسياسية في البلاد".

كما أشار العرباوي إلى أن "جماعة رفض تعيد التأكيد على موقفها السابق في ضرورة المضي باتجاه مقاطعة الانتخابات الصورية المقبلة على اعتبار انها لن تفضي الى تغيير مرتجي بشكل مؤكد، بل هي اقرب الى استفتاء عام او اعادة تموضع في مواقع السلطات المحلية من قبل سلطة الأحزاب الحاكمة".

ودعا العرباوي "القوى الوطنية والحركات الناشئة الى مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة استعدادا لإطلاق مسار سياسي جديد لا يتشابه في إستتباعه وتطبيعه مع قوى الفساد والفشل الماثل".