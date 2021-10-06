جلولاء.. مسلحو أحزاب نافذة يهددون ويمنعون النشاط الانتخابي الكوردي

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، عن تعرض كوادره لتهديدات ومنع من مزاولة النشاط السياسي والانتخابي وسط صمت حكومي في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى.

وقال مصدر في تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني لوكالة شفق نيوز"ان اثنين من كوادرنا تعرضا للتهديدات من قبل جماعات مسلحة تنمي لاحزاب متنفذة ما تسبب باصابة احدهم بجلطة دماغية، وهو بحالة حرجة في اطار حملة تهميش المكون الكوردي والارهاب السياسي والانتخابي الممنهج في جلولاء".

واكد المصدر "خلو جلولاء من البوسترات الدعائية والانتخابية للاتحاد الوطني والمرشحين الكورد بشكل عام في حملة انتهاك صارخة للحقوق الانتخابية والسياسية".

وأشار إلى أن "مخاوف التهديدات والتصفية غيبت الترويج الانتخابي للكورد في جلولاء رغم الشكاوى والمناشدات الطويلة للجهات المعنية".

واضاف المصدر أن "المكون الكوردي يتعرض لويلات سياسية تضاف الى ويلات الحروب والتهميش الديمغرافي في مناطق ديالى التي مارسها النظام السابق"، مؤكدا أن "الكورد اشبه بالمكون المحظور في جلولاء و المناطق المشمولة بالمادة 140 في ديالى".

وشكا المكون الكوردي في مرات عدة ومنذ اطلاق الحملات الانتخابية من تهميش واضطهاد سياسي من قبل جماعات مسلحة تنمي لاحزاب متنفذة، الا ان الشكاوى لم تلق معالجات من قبل الحكومة والسلطات المعنية.