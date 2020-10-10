جلسة برلمان العراق "لن ترفع" حتى حسم الدوائر الانتحابية

شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني، يوم السبت، أن رئاسة البرلمان ابقت الجلسة مفتوحة و"لن ترفعها"، موضحاً أنها بانتظار نتائج اجتماع اللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية بشأن الدوائر الانتخابية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب المعطيات والمؤشرات فان جلسة البرلمان سوف تستأنف يوم غد الاحد، سيما أن غالبية النواب، خرجوا من مبنى البرلمان"، لافتاً إلى أن "ما تبقى منهم لا يكفي لأي تصويت كون عددهم لا يكفي لتحقيق النصاب القانوني".

وتأخر مجلس النواب (البرلمان) العراقي اليوم السبت بعقد جلسته الخاصة بتمرير الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات، جراء اجتماعات جانبية للكتل السياسية لحسم الخلافات بهذا الشأن.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، أن الكتل السياسية في مجلس النواب تعقد اجتماعات منفردة لحسم موقفها من طبيعة الدوائر الانتخابية، وهو ما أخر عقد الجلسة التي كانت مقررة أن تبدأ في الساعة 12 ظهرا بتوقيت بغداد.

وكانت كتل سائرون، ودولة القانون، والفتح، والاتحاد الوطني، والديمقراطي، والقوى العراقية، قد عقدت اجتماعات منفردة في أروقة البرلمان، فيما أنهت بعض الكتل السياسية اجتماعاتها وتوجهت لقاعة البرلمان.