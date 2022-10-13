جلسة انتخاب الرئيس.. البرلمان العراقي يمنع دخول مراسلي الوكالات الاخبارية

شفق نيوز/ منع مسؤولو البرلمان العراقي، مراسلي الوكالات الاخبارية من الدخول إلى جلسة اليوم الخميس، "العلنية" والمقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، كما قرر تقليص دخول الصحفيين.

وقال مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة مجلس النواب قررت تقليص عدد دخول الصحفيين الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنعت دخول مراسلي الوكالات الاخبارية، مبينا أن الدخول يختصر فقط على بعض القنوات العراقية المحلية فقط.

وأشار المصدر، إلى أن تقليص الدخول شمل بعض موظفي مجلس النواب وليس الصحفيين فقط، موضحاً أن هذا الاجراء ضمن الإجراءات الأمنية لتأمين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.