سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جلسة انتخاب الرئيس.. البرلمان العراقي يمنع دخول مراسلي الوكالات الاخبارية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T06:37:42+0000
جلسة انتخاب الرئيس.. البرلمان العراقي يمنع دخول مراسلي الوكالات الاخبارية

شفق نيوز/ منع مسؤولو البرلمان العراقي، مراسلي الوكالات الاخبارية من الدخول إلى جلسة اليوم الخميس، "العلنية" والمقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، كما قرر تقليص دخول الصحفيين.

وقال مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة مجلس النواب قررت تقليص عدد دخول الصحفيين الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنعت دخول مراسلي الوكالات الاخبارية، مبينا أن الدخول يختصر فقط على بعض القنوات العراقية المحلية فقط. 

وأشار المصدر، إلى أن تقليص الدخول شمل بعض موظفي مجلس النواب وليس الصحفيين فقط، موضحاً أن هذا الاجراء ضمن الإجراءات الأمنية لتأمين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

related

البرلمان العراقي: سنعمل على تخصيص 5% من رواتب الرئاسات للمحرومين والمتعففين

Date: 2019-10-04 15:19:56
البرلمان العراقي: سنعمل على تخصيص 5% من رواتب الرئاسات للمحرومين والمتعففين

"وزير الصدر" يغرد مع اقتحام البرلمان العراقي

Date: 2022-07-27 16:19:56
"وزير الصدر" يغرد مع اقتحام البرلمان العراقي

غداً.. الاطار التنسيقي سيصوت لصالح قانون الدعم الطارئ "بشروط"

Date: 2022-06-07 16:40:27
غداً.. الاطار التنسيقي سيصوت لصالح قانون الدعم الطارئ "بشروط"

البرلمان العراقي يستكمل التصويت على قانون الموازنة

Date: 2021-03-31 14:38:57
البرلمان العراقي يستكمل التصويت على قانون الموازنة

فيروس كورونا يشل السلطة التشريعية في العراق

Date: 2020-08-13 10:34:06
فيروس كورونا يشل السلطة التشريعية في العراق

"الإطار التنسيقي" يجهز لتظاهرة معارضة لاعتصام الصدريين ويتحرك لـ"تأييد دولي"

Date: 2022-08-23 22:26:57
"الإطار التنسيقي" يجهز لتظاهرة معارضة لاعتصام الصدريين ويتحرك لـ"تأييد دولي"

وزير التربية الى البرلمان.. نواب يلمحون الى وقوف "جهات خارجية" وراء تسريب أسئلة الامتحانات

Date: 2022-06-02 15:46:46
وزير التربية الى البرلمان.. نواب يلمحون الى وقوف "جهات خارجية" وراء تسريب أسئلة الامتحانات

البرلمان العراقي يصوت على قانون "الأمن الغذائي" ويدخل عطلته التشريعية

Date: 2022-06-08 15:31:08
البرلمان العراقي يصوت على قانون "الأمن الغذائي" ويدخل عطلته التشريعية