جلسة اليوم.. محافظة حلبجة وقانون الحشد على جدول البرلمان العراقي

شفق نيوز/ أدرج مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، فقرتي التصويت على محافظة حلبجة والقراءة الثانية لقانون الحشد الشعبي، على جدول أعمال جلسته المقرر عقدها مساء.

وتضمن جدول الأعمال، سبع فقرات، أبرزها التصويت على مشروع استحداث محافظة حلبجة، والقراءة الثانية لقانون هيئة الحشد الشعبي والتصويت على تعديل قاون أسس معادلات الشهادات والدرجات العلمية.

وكان البرلمان، في آخر جلسة له، أتم القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وذلك بعد سحب قانون الخدمة والتقاعد للهيئة من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا للغط الذي أثير حوله.

وكانت رئاسة جمهورية العراق، جددت في 17 آذار/ مارس الجاري، دعوتها مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة، كما حثت القوى السياسية على تأييد هذا المطلب.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري، دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومة العراقية إلى إكمال جميع إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة.