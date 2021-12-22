جلسة الحسم.. المحكمة الاتحادية تبدأ النظر في طعن إلغاء نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ بدأت المحكمة الاتحادية العليا يوم الأربعاء جلستها المخصصة للنظر في الطعن المقدم لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري قد أعلن في ٤ كانون الأول/ديسمبر الجاري تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات.

ووفق العامري فإن الطعن المقدم مرفق بأدلة تثبت ارتكاب مفوضية الانتخابات مخالفات فنية وقانونية خلال عملية الاقتراع.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن العامري وصل إلى مبنى المحكمة الاتحادية لحضور الجلسة.

وفي حال قررت المحكمة الاتحادية رد الطعن، فإنه لا يتبقى أمامها إلا المصادقة على النتائج لتصبح قطعية.

ويعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعداً، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ووفق النتائج، فإن "الكتلة الصدرية" تصدرت الانتخابات بفوزها بـ73 مقعداً، يليها تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعداً.

ويعيش العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي.