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جلسة البرلمان الاولى وتشكيل الحكومة على طاولة رئيس كوردستان والفياض

Category: سیاسة

Date: 2022-01-05T15:04:09+0000
جلسة البرلمان الاولى وتشكيل الحكومة على طاولة رئيس كوردستان والفياض

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في اربيل، اليوم الاربعاء، آخر تطورات العملية السياسية في العراق والمساعي لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب المنتخب.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل في اربيل، اليوم، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مشيراً إلى أن الجانبين بحثا آخر تطورات العملية السياسية في العراق والحوارات والمساعي التي تبذلها الاطراف السياسية لانعقاد الجلسة الاولى مجلس النواب العراقي.

وأضاف البيان، أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في العراق.

وفي وقت سابق التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الحشد والقيادي بالاطار التنسيقي فالح الفياض في صلاح الدين لبحث التطورات السياسية.

وأبلغ مصدر في المكتب الإعلامي للفياض وكالة شفق نيوز، بأن الأخير قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وتوجه بعدها مباشرة إلى محل إقامة الزعيم بارزاني.

 

 

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