جلسة البرلمان.. الاطار يؤكد مضيه بالحضور و"السيادة" و"الديمقراطي" قد يلتحقان بالصدر

شفق نيوز/ رأى عضو في الإطار التنسيقي الشيعي، يوم السبت، أن قرار الكتلة الصدرية بمقاطعة جلسة البرلمان المقبلة "لن يؤثر على انتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكداً مضي الاطار في حضور الجلسة، وسط ترجيحات بالتحاق تحالف "السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" بقرار المقاطعة للصدريين.

وقال علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مقاطعة الكتلة الصدرية لجلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، لا تؤثر على سير اعمال الجلسة، معتبراً أنه من الممكن المضي بالجلسة، خصوصاً مع وجود أكثر من 250 نائباً من غير الكتلة الصدرية".

وبين أن "المفاوضات خلال الساعات المقبلة، ربما تشهد وجود اتفاقات جديدة بين الأطراف السياسية، بعيداً عن الكتلة الصدرية، ولهذا تمرير رئيس الجمهورية على الاغلب سيكون يوم الاثنين المقبل، حتى وإن أصرت الكتلة الصدرية على مقاطعة الجلسة".

وأوضح أن غياب 75 نائباً من اصل 329 نائباً لا يؤثر على نصاب الجلسة، لكن يبقى الأمر مرهون بالاتفاقيات السياسية خلال الساعات المقبلة".

من جانبه قال القيادي في تحالف "السيادة"، مشعان الجبوري، في تغريدة له على موقع تويتر، إنه "بعد قرار التيار المفاجىء بعدم مشاركة كتلته في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فأن من المرجح ان كتلتي "السيادة" و "الديموقراطي الكوردستاني" لن تحضرا الجلسة.

وأضاف أنه "بذلك لن يتحقق النصاب لها ، وسندخل في مرحلة الفراغ الدستوري غير المسبوقة".

بدوره قال عضو تحالف السيادة محمد الكربولي، في تغريدة له على موقع تويتر، إن "مقاطعة الصدر لجلسة تشريح رئيس الجمهورية قد ـاتي ضمن حسابات تتعلق بوضع قواعد جديدة تتغير بها قواعد العملية السياسية".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أوقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، "المفاوضات مع الكتل السياسية".

وقال رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري خلال مؤتمر صحفي داخل مبنى البرلمان حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "بأمر من سماحة الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى اشعار اخر".

وأضاف العذاري؛ أن "على أعضاء الكتلة الصدرية عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي".