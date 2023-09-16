جلسة استثنائية لـ"مصارحة الشعب".. حراك نيابي بشأن أزمة الدولار

شفق نيوز/ أعلن النائب محما خليل، يوم السبت، أنه يعتزم جمع تواقيع برلمانيين لعقد جلسة استثنائية واستضافة الجهات المعنية بشأن ارتفاع أسعار بيع الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.

وقال خليل لوكالة شفق نيوز، إن "صعود الدولار أمام العملة الوطنية أثر سلباً على الساحة العراقية، إذ يتعلق الأمر بقوت المواطنين"، مبيناً أن "الحد من ارتفاع سعر الصرف من واجب الحكومة والسلطات الرقابية، فيما لا يزال البرلمان غائباً ومقصراً لمعالجة هذا الصعود".

وأكد أن "على الحكومة توضيح أسباب ارتفاع الدولار الذي من المتوقع صعوده أكثر، ووضع حلول وإستراتيجية بهذا الخصوص، ومنع المتلاعبين والمضاربين بالسوق العراقية".

وأشار خليل إلى عزمه قبل انعقاد جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل "دعوة رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني، وجمع تواقيع 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية بحضور المعنيين (وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي)، لمصارحة ومكاشفة الشعب عن أسباب صعود الدولار أمام العملة العراقية".