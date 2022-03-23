جعفر الصدر في أول تعليق له بعد ترشيحه: سنعمل لاستعادة الدولة

شفق نيوز/ أدلى "جعفر الصدر" مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة أول تصريح له، اليوم الاربعاء، بعد اعلان ترشيحه رسمياً للمنصب، مؤكدا العمل "لاستعادة الدولة".

وكتب جعفر الصدر تغريدة له عبر حسابه الرسمي، في موقع تويتر، "يشرفني ان اكون مرشحاً لتحالف يمثل الوطن بكل اطيافه"؛ مؤكداً "لنعمل معا لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع ابناء بلدي الغالي".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلان التحالف الثلاثي الكتلة الاكبر ومرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء: "انجاز فريد ومهم"، وحذر بأنه "لن يقف مكتوف الايدي".

فيما ابدى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي "تحدياً" ازاء ذلك بالقول "من المستحيل ان يجمع الطرف الاخر 220 نائباً" لاعلان الكتلة الاكبر.