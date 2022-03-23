سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جعفر الصدر في أول تعليق له بعد ترشيحه: سنعمل لاستعادة الدولة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-23T18:31:19+0000
جعفر الصدر في أول تعليق له بعد ترشيحه: سنعمل لاستعادة الدولة

شفق نيوز/ أدلى "جعفر الصدر" مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة أول تصريح له، اليوم الاربعاء، بعد اعلان ترشيحه رسمياً للمنصب، مؤكدا العمل "لاستعادة الدولة".

وكتب جعفر الصدر تغريدة له عبر حسابه الرسمي، في موقع تويتر، "يشرفني ان اكون مرشحاً لتحالف يمثل الوطن بكل اطيافه"؛ مؤكداً "لنعمل معا لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع ابناء بلدي الغالي".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلان التحالف الثلاثي الكتلة الاكبر ومرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء: "انجاز فريد ومهم"، وحذر بأنه "لن يقف مكتوف الايدي".

فيما ابدى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي "تحدياً" ازاء ذلك بالقول "من المستحيل ان يجمع الطرف الاخر 220 نائباً" لاعلان الكتلة الاكبر.

 

related

قاسماً بـ"رب الراقصات".. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

Date: 2021-07-05 09:04:17
قاسماً بـ"رب الراقصات".. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

بينهم الكاظمي.. مقتدى الصدر يطرح أربعة أسماء على طاولة رئاسة الحكومة المقبلة

Date: 2021-10-06 13:09:58
بينهم الكاظمي.. مقتدى الصدر يطرح أربعة أسماء على طاولة رئاسة الحكومة المقبلة

الإطار التنسيقي: جعفر الصدر ليس المرشح الوحيد والكتلة الأكبر هي من تحسم اسم رئيس الوزراء

Date: 2022-03-20 10:03:29
الإطار التنسيقي: جعفر الصدر ليس المرشح الوحيد والكتلة الأكبر هي من تحسم اسم رئيس الوزراء

التيار الصدري يحدد مساراً "وحيداً" لتسلم جعفر الصدر رئاسة الحكومة المقبلة

Date: 2021-07-06 08:55:39
التيار الصدري يحدد مساراً "وحيداً" لتسلم جعفر الصدر رئاسة الحكومة المقبلة

رسمياً.. التحالف الثلاثي يرشح "احمد" و"الصدر" لرئاستي الجمهورية والوزراء (فيديو)

Date: 2022-03-23 16:20:34
رسمياً.. التحالف الثلاثي يرشح "احمد" و"الصدر" لرئاستي الجمهورية والوزراء (فيديو)

بمبادرة السلة الواحدة.. الإطار التنسيقي يعلن دعمه لجعفر الصدر رئيسا للوزراء والمالكي نائباً له

Date: 2022-03-11 16:47:09
بمبادرة السلة الواحدة.. الإطار التنسيقي يعلن دعمه لجعفر الصدر رئيسا للوزراء والمالكي نائباً له

الإطار التنسيقي يطرح 4 مرشحين لرئاسة الوزراء امام مرشح الصدر

Date: 2022-03-12 09:48:44
الإطار التنسيقي يطرح 4 مرشحين لرئاسة الوزراء امام مرشح الصدر

الكاظمي ينهي الجدل بشأن سعر صرف الدولار: ابتعدوا عن المزايدات فقد اتخذ القرار

Date: 2021-03-30 12:22:41
الكاظمي ينهي الجدل بشأن سعر صرف الدولار: ابتعدوا عن المزايدات فقد اتخذ القرار