"جرس البرلمان" يؤذن ببدء الجولة الثانية من انتخاب الرئيس

شفق نيوز/ قرع جرس البرلمان للمرة الثانية اليوم الخميس، ايذاناً ببدء الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، في حين سبق قرع الجرس البرلماني اجتماعا لرؤساء الكتل في مكتب الرئيس بالإنابة.

وأبلغ مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن قادة ورؤساء الكتل السياسية عقدوا اجتماعا في مكتب نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي بحضور رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي وزعيم منظمة بدر هادي العامري وعدد من الوزراء لحسن ملف انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسة اليوم.

وذهب مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، إلى جولة ثانية لانتخاب رئيسه الجديد، خلال جلسة ما تزال منعقدة، وذلك بعد عدم حصول أي مرشح على عدد الأصوات الكافية للفوز.

وأظهرت نتائج الجولة الأولى، تقدم مرشح حزب تقدم والأغلبية السنية وعدد من كتل الإطار التنسيقي، محمود المشهداني على 153 صوتاً، في حين حصل سالم العيساوي مرشح تحالفي عزم والسيادة، على 95 صوتاً، بينما حصل النائب المستقل عامر عبد الجبار على 9 أصوات، في حين كانت هناك 15 صوتاً باطلة.