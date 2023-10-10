جردة حساب من بلاسخارت لمجلس الأمن بشأن "سنوية" حكومة السوداني سياسياً وأمنياً واقتصادياً

شفق نيوز/ قدمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، يوم الثلاثاء، احاطة شاملة لمجلس الامن بشأن حكومة السوداني التي تقترب من إكمال عامها الأول (تشكلت في 24 / 10 / 2022).

وقالت بلاسخارت في إحاطتها، إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدمت خطوات مهمة ومبادرات واعدة خلال مضي عام على تشكيلها"، مشيرة الى ان "الحكومة العراقية اتخذت خطوات هامة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي".

وأضافت ان "العراق أصبح في وضع يتيح له اغتنام الفرص"، لافتة الى ان "الحكومة العراقية اتخذت خطوات في الموازنة تسمح بزيادة استثمارات القطاع الخاص".

وتابعت ان "العراق بذل جهوداً واضحة لتأمين الوضع على الحدود مع إيران وتركيا واتفاقه مع إيران يندرج ضمن الحوار وفق المعايير الدولية"، مرحبة بـ"تنشيط اللجان الثنائية بين العراق وتركيا لمعالجة الوضع على الحدود".

وفيما يتعلق بازمة خور عبد الله، اشارت بلاسخارت الى ان "الحكومة العراقية أوضحت بما لا يقبل الشك التزامها بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، لافتة الى ان "العراق ملتزم بعلاقاته الإيجابية مع جيرانه".

ونوهت بأن "الحكومة العراقية وضعت تحقيق الأمن المائي على رأس أولوياتها، ووضعت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

واعلنت ان "الموازنة الثلاثية تضمنت فقرات لتلبية الاحتياجات الملحة كمشاريع تطوير البنى التحتية، كما تضمنت أعلى تخصيصات مالية لتقديم الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم".

وختمت بالقول، "تمثل انتخابات مجالس المحافظات ضرورة حاسمة لكافة العراقيين. والأطراف الفاعلة كافة - على المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار في المدة التي تسبق الانتخابات. بما في ذلك جهود مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة".