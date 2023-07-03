إجراء "غير مسبوق".. مفوضية الانتخابات تطالب المرشح بتقديم قائمة بداعميه

شفق نيوز / طالبت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الاثنين، المرشح لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقرر إجراؤها يوم 18 كانون الأول المقبل، تقديم قائمة بأسماء الناخبين الداعمين لترشحه.

ويأتي هذا الإجراء، لتفادي حصول بعض المرشحين في الانتخابات، على أصوات لا تتجاوز 10 ناخبين، بعد فرز نتائج عملية الاقتراع.

وأشار مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داود سلمان، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "على المرشح لانتخابات مجالس المحافظات، أن يقدم قائمة تتضمن 500 اسم داعم لترشيحه في الانتخابات، وغير مكرر، وأن يكون داعم المرشح مسجلاً في سجل الناخبين".

وأضاف سلمان، أن "أسماء الداعمين للمرشح، يجب أن تقدم وفق استمارة موجودة على الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، وتستطيع أي جهة أو مرشح سحب الاستمارة من الموقع وتقديمها للمفوضية ومن بعدها تقوم المفوضية بالتحقيق من الأسماء الداعمة للمرشح (س) البالغ عددها 500 ناخب، لأجل ألّا تكون مكررة عند المرشح (ص)".

وبحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فإن نسبة الذين يحق لهم الترشيح من حملة شهادة الإعدادية 20% فقط، من إجمالي المرشحين وكوتا المكونات"، كما يقول سلمان.

ولفت سلمان، إلى أن "المرشحين من مواليد 1985 فأكثر، لا يتم التحقق من أسمائهم عند إرسال أسماء المرشحين إلى هيئة اجتثاث البعث"، مؤكداً أن "المفوضية ملزمة بتنفيذ ما جاء في قانون الانتخابات، الذي صوت عليه في مجلس النوابَ".