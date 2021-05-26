ضغوطات متواصلة من قادة الحشد لإطلاق سراح "مصلح"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم الأربعاء، عن احتمال إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح خلال ساعات جراء ضغوطات من قبل قادة الحشد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "من المحتمل الافراج عن القيادي قاسم مصلح خلال الساعات القادمة جراء الضغوط المستمرة".

وأضاف أن "قادة الحشد يضغطون للإفراج عن مصلح وعلى رأسهم أبو فدك وفالح الفياض".

وانتشرت سيارات عسكرية لقوات الحشد الشعبي، داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين في العاصمة بغداد وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال مصلح.

وقال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في تغريدة، إن "اعتقال قيادي مهم في الحشد الشعبي بعملية خارج السياقات القانونية والعسكرية وبهذه الطريقة لا تعدوا كونها عملية خلط أوراق ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني وإيجاد الفوضى للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور".

وأضاف بالقول، "يجب الوقوف بقوة أمام هذه المحاولات، ويجب إعادة تطبيق السياسات القانونية الصحيحة بتسليم المعتقل إلى أمن الحشد الشعبي وبشكل قانوني".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر أمني بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء خشية إقدام مقاتلي الحشد على اقتحامها وإحداث بلبلة هناك على خلفية اعتقال مصلح.

وشهدت مداخل الخضراء زحاماً مرورياً خانقاً من جهة المطار على خلفية إغلاقها.

والمنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان وبعثات الدولة الأجنبية.

وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت مصلح في وقت سابق الأربعاء في منطقة الدورة جنوبي بغداد بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مصلح متهم بقتل ناشطين في الحراك الشعبي.

فيما قالت مصادر بالحشد الشعبي ووسائل اعلام مقربة من الحشد انه بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف اعتقلت القوة (مصلح) بسبب إصراره على منع دخول قوات امريكية قادمة من الاراضي السورية وتحاول خلال الساعات القادمة تلفيق قضية جنائية ضده.

ويعتبر مصلح من اهم قيادات الحشد الشعبي وكذلك العتبة الحسينية في كربلاء، وهو كان من المقربين لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.