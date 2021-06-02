إجراء حكومي يمهد لإطلاق الدرجات الوظيفية وتوزيعها "بعدالة" على مستحقيها

شفق نيوز/ وجه الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي ، يوم الأربعاء ، بنقل عدد من الموظفين لمجلس الخدمة الاتحادي تمهيداً للمباشرة بأعماله.

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "الأمين العام حميد الغزي وجه خلال جلسة الامانة الدورية التي عقدت أمس، بنقل عدد من الموظفين إلى مجلس الخدمة الاتحادي بالتنسيق مع الرئاسات الثلاث وذلك لغرض استكماله والمباشرة بالمهام الموكلة إليه".

وأوضح مجيد، أن "ذلك الاجراء يأتي لضمان عدالة توزيع الوظائف بين المواطنين المستحقين"، مبيناً أن "هناك آلية خاصة وضعها مجلس الخدمة من ملئ الاستمارات عبر الدخول الى الموقع الإلكتروني".

وأشار إلى أن "هناك عدالة ستكون في توزيع الدرجات الوظيفية على الخريجين ومستحقي التعيينات خلال المرحلة المقبلة"، موضحاً أن "مجلس الخدمة سيكون هو المعني والمشرف على إطلاق الدرجات الوظيفية وتعيين الموظفين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية".

ويعد مطلب "التعيين" والحصول على وظيفة حكومية من ابرز مطالب الاحتجاجات الشعبية التي ينظمها الشباب العراقي في مختلف انحاء البلاد.

وأصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في ( 20 كانون الأول 2020) اعماماً خاصاً بمتطلبات عمل مجلس الخدمة الاتحادي، لتمكين المجلس من القيام بالمهمات الموكلة إليه.

ويعاني القطاع العام في العراق من الفساد والتعيين على أساس الواسطة والمحسوبية والولاء الحزبي.

وارتفعت أعداد المشتغلين في القطاع العام إلى نحو 4 ملايين موظف؛ أي نحو 6 أضعاف ما كانت عليه الحال قبل 2003. وغالباً ما اتهمت أحزاب السلطة باستثمار ملف التعيينات لأغراض انتخابية.

ويؤكد مجلس الخدمة الاتحادي، عدم وجود درجات وظيفية و الحذف والاستحداث في قانون الموازنة العامة للعام 2021.