إجراءات الزيدي تطال مكية.. رئيس جديد لهيئة الاستثمار

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الخميس، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي أصدر توجيها جديداً يقضي بتكليف عادل الياسري برئاسة هيئة الاستثمار، خلفاً لحيدر مكية.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن الشيخ مزاحم الكنعان تم تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون الدولة السياسية.

وفي وقت سابق من اليوم،كلف الزيدي، قاسم العبودي مستشاراً للأمن الوطني العراقي، خلفا لقاسم الأعرجي.

كما كلف باسم البدري رئيسا لجهاز الأمن الوطني، بدلا عن عبد الكريم البصري.

وطالت التغييرات أيضا، محافظ البنك المركزي، حيث تمت إقالة علي العلاق، وتكليف نزار ناصر بدلا عنه، الذي كان يشتغل منصب المدير العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهابيين في البنك.