جدول أعمال زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق وأبرز محطاته

شفق نيوز/ يجري بابا الفاتيكان، فرنسيس، يوم الجمعة المقبل، زيارة الى العراق، تستمر ثلاثة أيام، للقيام بجولة تتضمن العاصمة بغداد وثلاث محافظات أخرى، بالإضافة إلى إقليم كوردستان.

بغداد

هذا وتعد زيارة بابا الفاتيكان، إلى العراق تاريخية، وستكون محطته الأولى بغداد، ترحيب رسمي في مطار بغداد الدولي، ومن ثم لقاء مع رئيس الوزراء في قاعة كبار الشخصيات بالمطار.

وبعد ذلك، سيجرى حفل استقبال رسمي للبابا، في القصر الجمهوري وسط بغداد، ومن ثم زيارة لرئيس الجمهورية في المكتب الخاص بقصر الرئاسة.

هذا وسيجري البابا أيضا، لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والدبلوماسية في قاعة القصر الجمهوري، كما سيلتقي بالأساقفة والكهنة والمدنيين والأشخاص المكرسين والخطباء والمدرسين في كاتدرائية "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد.

النجف وذي قار

ومن المقرر أيضا أن ينتقل بابا الفاتيكان، إلى النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني، وذلك يوم السبت، ليتوجه بعدها إلى مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار، حيث ولادة النبي إبراهيم، بحسب المرويات الدينية.

وسيعقد البابا، قبل العودة إلى بغداد، اجتماعا بين الأديان في سهل أور، كما سيلقي كلمة له هناك.

كوردستان

وسيتوجه البابا، إلى أربيل، يوم الأحد، للقاء رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، والسلطات الدينية والمدنية للإقليم في مطار أربيل الدولي.

وبعدها، سيلتقي بارزاني، في الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل.

الموصل - قرقوش

وسيغادر إلى مدينة الموصل، بطائرة مروحية، ويجري هناك صلاة النشوة لضحايا الحرب في حوش البيعة، وبعدها يجري في (ساحة الكنيسة) بالموصل صلاة الأب الأقدس.

ويتوجه بعدها، إلى قرقوش لزيارة مجتمع القراقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" ويلقي خطاب الأب الأقدس أنجيلوس هناك.

وسيختتم البابا زيارته التاريخية، إلى العراق، يوم الاثنين المقبل، ليعود بعدها إلى العاصمة الإيطالية روما.