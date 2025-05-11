جدل "الخور" يهدد قمة بغداد.. انعكاسات سلبية تختمر

شفق نيوز/ كشفت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، يوم الأحد، عن وجود ملفات ستنعكس سلباً على القمة العربية المقررة في العاصمة بغداد يوم السبت المقبل.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "اثارة موضوع خور عبد الله مؤخرا خلق مشكلة كبيرة لاجتماع القمة العربية المرتقب في بغداد، فربما هذه المشكلة وبعد بيان المجلس الوزاري لدول الخليج الكويت والامارات والسعودية لا يشاركون في القمة".

وأضاف الموسوي، أن "دولة قطر ربما تكون مع تلك الدول في مقاطعة الاجتماع، لكن اذا قطر قاطعت فأكيد سوريا ستكون مقاطعة معها، وهذه المقاطعات العربية سوف تؤدي لانعكاسات سلبية على القمة المرتقبة في بغداد، فهناك مخاوف من هذا الأمر والمخاوف هي حقيقية وواقعية أيضاً".

وأعربت لجنة النقل في مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة الماضي، عن رفضها حضور دولة الكويت إلى القمة العربية المقررة في 17 أيار/ مايو الجاري بالعاصمة بغداد مقابل التفاوض على خور عبدالله والتنازل عنه.

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 30 أبريل/نيسان الماضي، مرة أخرى البت بالدعوى المقدمة من الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبدالله.

وكانت وسائل إعلام كويتية، قد أفادت في 15 نيسان/أبريل الجاري، بأن رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.