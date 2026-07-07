جثمان خامنئي يصل النجف بحضور رسمي عراقي إيراني

شفق نيوز- النجف

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، برفقة وفد رسمي رفيع، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

ووصلت جثامين علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، في وقت سابق من اليوم، للمشاركة في مراسم التشييع.

وبحسب مصادر وكالة شفق نيوز، فإن تشييع جنازة خامنئي وعائلته سيبدأ في الساعة السادسة بتوقيت العاصمة بغداد، صباح يوم غد الأربعاء في النجف، فيما سيُقام التشييع في كربلاء عند الساعة الرابعة عصرًا.

ومن المقرر أن يؤم محمد تقي الحكيم المصلين في صلاة الجنازة بمدينة النجف، فيما سيؤم معتمد المرجعية العليا عبد المهدي الكربلائي المصلين في صلاة الجنازة عند ضريح الإمام الحسين، بعد وصول الجثمان إلى كربلاء.

ويوم غد، سيبدأ التشييع في النجف من مجسر الكوفة، أي من بداية شارع الكوفة باتجاه مجسر ثورة العشرين، مرورًا بساحة الصدرين، وفقاً للمصادر.

وبعد انتهاء التشييع في النجف، بحسب المصادر، سيتم نقل الجثامين بواسطة رتل عسكري إلى مدينة كربلاء، لتشييعها من تقاطع "سيد جودة"، ثم شارع المحافظة (تقاطع المحكمة)، باتجاه مرقد الإمام الحسين، ومن ثم مرقد الإمام العباس.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال مراسلنا، إن مدينتي النجف وكربلاء تشهدان استعدادات أمنية وخدمية مكثفة، شملت تهيئة مواقع الضيافة، وتوفير المياه والطعام والإسعافات الأولية، وتنظيم حركة المواكب والوافدين إلى مراكز إقامة المراسم.

ووجّه الزيدي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة يوم غد الأربعاء، تزامناً مع مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.