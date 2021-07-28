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"المنبر العراقي" بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-07-28T09:23:07+0000
"المنبر العراقي" بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات في العراق

شفق نيوز/ أعلن "المنبر العراقي" التابع لزعيم الجبهة الوطنية (موج) اياد علاوي يوم الأربعاء الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال نائب رئيس المنبر العراقي القاضي وائل عبداللطيف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد و تلا فيه بيانا رسميا بحضور مراسل وكالة شفق نيوز، "نعلن نحن المنبر العراقي موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب، ومقاطعة الانتخابات".

وتوقع "تضاؤل وتناقص نشب المشاركة الجماهيرية فيها، ولهذا سوف تنتج العملية دورة برلمانية غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة، وستنتج منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير".

ودعا المنبر الأطراف والكتل والاحزاب السياسية كافة بما فيها الجبهة الوطنية (موج) إلى اتخاذ نفس الموقف بمقاطعة الانتخابات .

وأُعلن في اقليم كوردستان رسميا في منتصف العام 2019 عن تشكيل المنبر العراقي، واتخاذ العاصمة اربيل مقراً لها، وذلك بحضور مسؤولين سابقين وشخصيات اكاديمية واجتماعية بارزة.

وذكر بيان صادر عن مكتب زعيم المنبر اياد علاوي في حينها انه قد جرى انتخاب النائب السابق علاء مكي ليكون مسؤولاً للمجلس المركزي للمنبر العراقي في الاقليم، بالاضافة الى 16 عضواً آخرين كأعضاء للمجلس، مع مراعاة التمثيل النسوي .

يشار إلى أن جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك قد اعلنت، في وقت سابق من اليوم، مقاطعتها للانتخابات التشريعية.

وسبق أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي، مقاطعة الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

أدناه نص بيان المنبر العراقي:

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